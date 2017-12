Jeux Vidéo

Je découvre "What Remains of Edith Finch" grâce aux promos de Noël sur le store PS4 (dispo aussi sur XBox One, Steam & GOG)... P'tin mais c'est lui mon vrai GOTY 2017 !Je veux pas trop parler de ce jeu pour rien spoiler, mais si vous aimez les aventures interactives (avec du gameplay, c'est beaucoup mieux foutu que Gone Home par exp) avec de la narration (un peu, ça met dans l'ambiance mais c'est pas chiant et c'est surtout bien amené), avec plein de super idées que ça soit "graphiques", des clins d'oeuil, des surprises (une certaine musique par exp)... Prenez ce jeu !Oui c'est assez beau ! Je précise que même si c'est bien un jeu à la 1er personne, pas un point'n'click ou un jeu à la Myst ^^ Et vous pouvez mettre un réticule au centre pour ceux qui ont le "mal de mer" sur les FPS qui en ont pas (c'est un peu mon cas)Les 3 trailers (à regarder ou pas... si vous voulez pas vous faire trop spoiler, surtout le trailer XBox One)Le jeu est développé par Giant Sparrow a qui l'ont devait déjà The Unfinished Swan, à la base le jeu avait été même annoncé comme une exclu PS4 éditée par Sony Santa Monica StudioLes trailers "Exclu PS4" de l'époque, vous pouvez les mater ceux laComme ça ce voit pas sur les trailers, je précise que le jeux est en français : voix originales en anglais mais texte à l'écran que ce soit les notes, les livres etc... et surtout le texte de narration qui s'affiche à l'écran quand on débloque un texte (c'est pas des petits sous titre de merde à lire)Un exp (la en anglais) :Normalement à 19,99 € le jeu est en promo à :10,99 € sur PS4 pour les membres PS+12,99 € sur Steam et sur PS4 (non membre PS+)14,99 € sur XBox One (un poil plus cher parce qu'il est sortie un peu plus tard je pense)Achetez le !Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu (a vos risques & périls) :Le seul regret que j'ai... C'est que ce truc ne soit pas jouable en VR, p'tin le truc de dingue que ça aurait pu être avec l’immersion qu'apporte la VR