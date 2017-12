Salut les loulous !N'arrivant pas à trouver une réponse à cette question je reviens vers vous en esperant que quelqu'un qui à acheté la version UK pourra me repondre !La version UK permet t'elle des sous titres FR ? Et la VF ? Sur le site d'UBI ils ont l'air de dire qu'il y'a toutes les langues mais en telechargement "day1" donc j'imagine qu'il dl la langue soit de la console soit du jeu ?La VF étant gerbante j'essaie de me renseigner avant de passer à la caisseMerci et passez de bonnes fêtes !