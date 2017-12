Un titre bien étrange....



Je m'explique, je refais mon année 2017 cinématographique en tête ..... elle n'est pas terrible. Je retourne sur de nombreux site de cinema, cela confirme mon avis et soudainement je tombe sur l'article "Selon 200 critiques de cinéma, voici les 50 meilleurs films de 2017" publié sur Konbini. Je regarde donc cette fameuse liste et je comprends le probléme.



La majorité des bons films sur cette liste ont été diffusé au USA en 2017 mais ne seront diffusé en France/Belgique qu'en 2018. Pour mieux connaitre mes meilleurs films de 2017 je vais devoir attendre 2018.



Ok je sors



Voila pour les deux minutes de perdu sur votre vie sorry.



Pour les curieux voici la liste de 1 à 50.



Get Out

Lady Bird

Dunkerque

Phantom Thread

The Florida Proect

The Shape of Water

Call Me By Your Name

Personal Shopper

Trois billboards, les panneaux de la vengeance

Pentagon Papers

A Ghost Story

Good Time

Mother !

Mudbound

Moi, Tonya

Blade Runner 2049

Baby Driver

Columbus

The Disaster Artist

La Mort de Louis XIV

Wonder Woman

The Big Sick

Grave

Okja

Song to Song

Star Wars : Les Derniers Jedi

Logan

Menashe

Logan Lucky

Coco

Wind River

Les Proies

Beatriz at Dinner

Kedi : des chats et des hommes

La Planète des Singes : Suprématie

Hostiles

Après la tempête

Your Name

Princess Cyd

Split

Darkest Hour

Girls Trip

Ça

Beach Rats,

It Comes at Night

Battle of the Sexes

Colossal

I Don’t Feel At Home In This World Anymore

Step

Ingrid Goes West



Mon esprit malade



http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/200-critiques-cinema-50-meilleurs-films-de-2017/