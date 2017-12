Bonsoir tout le monde, je viens demander conseil au possesseur de PSP au sujet de la dégradation de celle ci avec le temps, en effet ayant eu pas mal de psp j’ai pu constater qu’avec le temps on a soit les batteries qui gonflent et qui deviennent inutilisable, soit l’écran qui fini par avoir des taches (j’avais garder une psp 2000 final fantasy 7 et une psp 3000 dissidia jap et les 2 ont eu des taches sur l’écran alors qu’elle ne sortaient pas de leur boite).



Aujourd’hui je cherche à réduire ma collection pour diverse raisons et je regarde ce que je vais garder et j’avoue que j’ai quelques très bon jeux psp que je voudrais garder pour les années à venir mais bon si je n’ai plus de console fiable pour jouer avec cela ne me servira pas à grand-chose…



Et cette après midi en cherchant justement une solution à ce problème, je me suis rappeler que je n’ai jamais vue de PSP 1000 (les psp fat, les toutes première donc) avoir ce genre de problème, que ce soit la batterie ou l’écran, j’ai d’ailleurs 2 psp fat chez moi (une qui fonctionne encore parfaitement qui sert à mes fils mais bon la coque au niveau de l’écran est pas mal rayé, ca reste jouable et une autre ou le lecteur umd est hs) et les 2 ont leur batteries d’origines et les écrans n’ont aucunes taches alors que c’est les modèles les plus anciens.

Du coup je me dit que je devrais peut être investir dans une ou deux psp fat pour l’avenir.



Si vous avez des idées ou des avis sur un modèle qui tient la route, je suis preneur, bien sur il reste l’émulation qui va pas trop mal mais je sais pas j’ai du mal, j’aime trop jouer sur le support d’origine avec un vrai jeu en boite.



Merci d’avance pour vos commentaires ou idée