La magnifique figurine de Pyra ( Homura ) du jeux Xenoblade Chronicles 2 sera disponible en décembre 2018 pour un prix de 140/150€ sans les frais de port et de douane, car comme la plupart des figurines Max factory, elle sera uniquement disponible en import.Dispo en résa depuis aujourd’hui sur( numéro 1 des préco sur amiami déjà, risque de rupture de stock! ) et surement demain suretcompté grand max 200€ fpin avec douane.Bref cela coute cher comme toute les figurines de cette taille et de cette qualitéPerso j'attends une figurine de Mythra