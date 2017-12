Bonsoir Je vous propose mon épisode 0 sur Super Mario Odyssey qui contient les niveaux suivant : Le pays des chapeaux et le pays des chutes. A retrouver tous les jours un épisode pendant les vacances de Nöel qui présente un nouveau niveau jusqu’à la fin du jeu. Twitch : twitch.tv/pandamagitv Facebook : facebook.com/pandamagi Twitter : twitter.com/ipandamagi Snapchat : Panda_Magi Instagram : instagram.com/pandamagi

