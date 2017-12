Voici une Information autour de la Xbox One :On commence avec les titres prévus début 2018 :- Dragon Ball FighterZ (26/01)- Monster Hunter World (26/01)- Past Cure (02/02)- EA Sports UFC 3 (02/02)- Kingdom Come : Deliverance (15/02)- Monster Energy Supercross : The Official Videogame (13/02)- Dynasty Warriors 9 (15/02)- Owlboy (15/02)- Metal Gear Survive (22/02)- Sword Art Online : Fatal Bullet (23/02)- Gravel (27/02)- Devil May Cry HD Collection (13/03)- Sea of Thieves (20/03)- Attack on Titan 2 (20/03)- A Way Out (23/03)- Far Cry 5 (27/03)- Agony (30/03)- Conarium- Next Up Hero- Wargroove- Fe- We Happy Few (4/13)- Street Fighter 30th Anniversary Collection- Adventure Time : Pirates of the Enchiridion- Crackdown 3- Red Dead Redemption 2- State of Decay 2- System Shock- Vampyr- Jurassic World Evolution- Onrush- The Crew 2Et on passe à ceux prévus en fin d'année :- Overkill’s The Walking Dead- Starlink : Battle for Atlus- Anthem- Mega Man 11- Metro Exodus- Skull and Bones- Ace Combat 7 : Skies Unknown- Biomutant- Bloodstained : Ritual of the Night- Call of Cthulu- Code Vein- Conan Exiles- Darksiders III- Extinction- Fear Effect Reinvented- Greedfall- Immortal Unchained- Indivisible- Kentucky Route Zero : TV Edition- Kingdom Hearts III- Laser League- Monster Boy and the Cursed Kingdom- Psychonauts 2- Soul Calibur VI- Super Meat Boy Forever- Super Mega Baseball 2- Surviving Mars- The Last Night- ToeJam & Earl: Back in the Groove- Tropico 6- Valkyria Chronicles 4De quoi s'occuper tout au long de l'année...Source : http://twinfinite.net/2017/12/xbox-one-games-2018/