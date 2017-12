Mon top 5 film pour 2017.



J'ai pas encore vu le dernier Star Wars, ça et Logan qui pourrais peut être rejoindre le classement.



05. Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur



Je ne sais pas pourquoi j'ai accroché au dernier film sur Arthur surement un lien avec sons of anarchy qui me manque.







04. La planète des singes suprématie



Le moins bon des trois mais on reste dans un univers incroyable et presque crédible.







03. Detroit



Une descente en enfer, dans les émeutes de détroit bien connu. A voir jusqu'au bout, un film en 3 parties, extraordinaire.







02. Split



Houuuu la claque, le retour de Shyamalan, de toute beauté.







01. Get out



Le film de l'année, une grosse surprise, un film qui aurait du être tourné par Shyalaman....(quoi moi amoureux de shyalaman noooooonnnnnnn).







Bonne année à toutes et à tous....