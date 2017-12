Hey les gars, j’ai besoin de votre aide je n’arrive pas à trouver des réponses ni la motivation.Pour faire simple je vais en vacances dans 6 moisavec ma petite famille et je dois perdre du poids et prendre du muscle huhuJ’ai fait de la muscu il y’a 3 ans mais j’ai tout arrêté car plus le temps, j’allais a la salle a 1h du matet avec un boulot, une copine qui es devenu entretemps ma femme et un enfant j’y vais plus logique. Et voilà le gras s’installe bieeeen et j’ai perdu tous mes muscles durement gagnéAlors si vous avez des conseils pour reprendre la muscu et que j’arrête de grignoter je suis preneur