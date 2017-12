Mon Bordel Perso

Bonjour, pour cette fin d'année, j'ai craqué sur 4 jeux !Le premier, Deus Ex : Human Revolution Director's Cut sur PS3. Depuis le temps que je cherchais la version compléteEnsuite, Devil May Cry HD Collection sur PS3 ! Je sais apparemment il y aura la même sur PS4 mais comme j'ai Devil May Cry 4 sur la PS3,autant rester sur la même console.Mon premier Resident Evil ! Je commence par le 4, sachant que sur le long terme je souhaite avoir tous les autres sur PS4 (J'espére des nouvelles de Resident Evil 2, et aussi l'arrivé du 3 et Code : Veronica X en physique)Et enfin, le meilleur pour la fin, Xenoblade Chronicles X sur Wii U ! Je l'ai trouvé à 30 euros, donc j'ai craqué, avant qu'il commence a augmenté le prix !