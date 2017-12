Selon, le nostragamus du jeu vidéo, ou pas, pensent que les exclusivités ne sont plus génératrices de ventes, et oui, ceux qui voulaient une PS4 pour jouer à Uncharted () ou bien encore la Xbox One pour Halo () l' ont déjà acheté.Aujourd'hui l'arrivée de nouveaux joueurs se procurant ces machines pour leur exclusivités est faible...Voici l'extrait de ses déclarations:En bref il dit que ça n'a pas d'utilité mais dans le même temps il dit que lamarche grâce à ces dernières, les exclusivités ont leur importance donc visiblement, pour le cas de laet lac'est la même chose, quand bien même la plupart ne font pas 10 millions de ventes,en proportion jeux tiers vs exclusivités, sur plus de 5000 jeux, peu peuvent se targuer de dépasser les 3 millions de ventes dans les faits... .En attendant, les exclusivités forge une identité propre à une console, apporte une richesse et diversité aux joueurs.L'histoire l'a démontré à chaque fois, le succès des consoles Playstation, Nintendo, et même la Xbox 360 à ses débuts lorsque cette dernière bénéficiait de l'absence de Sony et donc l'apport de nombreux deals exclusifs ajouté à son hardware plus véloce que la PS2 aussi qui a fait son effet, mais pas que... sinon la Xbox première du nom aurait connu un succès au moins relatif.Et vous, qu'en pensez-vous ?