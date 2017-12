Voici une Rumeur autour du jeu Devil May Cry 5 :Un Tweet paru sur le compte officiel dédié à l'Electronic Entertainment Expo, l'E3, sous-entendrait que le jeu serait bien annoncé, ou présent, durant le prochain événement. Plus qu'à attendre début juin pour voir si cela se concrétisera enfin...Source : https://twitter.com/e3/status/945109622570016768

posted the 12/25/2017 at 09:23 PM by link49