Aujourd'hui j'ai donc testé pour la première fois le PS VR. Je joue sur PS4pro. Je précise tout de suite : j'ai joué 2 x 1H, et je me sentais bien. Seul l'essai de Drive Club m'a dérangé.J'ai été surpris par l'immersion, qui est vraiment excellente. Le jeu vidéo prend clairement une nouvelle dimension avec la réalité virtuelle, le fait d'être vraiment dans le jeu est vraiment top.Ayant fini le jeu The Last Guardian aujourd'hui, je me suis empressé de tester l'expérience VR proposée : j'ai trouvé ça fantastique. Après avoir été simple spectateur pendant 15H de jeu, j'étais à présent dans le jeu, avec la bête. On peut admirer les magnifiques paysages en tournant la tête, ça change vraiment du jeu classique.Je ne vais pas parler de toutes les démos essayées, mais un jeu m'a marqué : Thumper VR. Quelle claque !! Vraiment une expérience de jeu comme j'en avais pas eu depuis longtemps ! Très impressionnant, et très addictif.En conclusion, je suis 100% satisfait de l'expérience VR (bon, 99% à cause de Drive Club) et je suis content de voir que l'accessoire est bien supporté au vu de tout ce qui a été annoncé à la Paris Games Week.