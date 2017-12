Voici une Information autour de la Ps4 :On commence avec les titres prévus en début d'anée prochaine :- Street Fighter V Arcade Edition (16/01)- Gintama Rumble (18/01)- Death Mark (19/01)- Digimon Story : Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (19/01)- Lost Sphere (23/01)- The Inpatient (23/01)- Dragon Ball FighterZ (26/01)- Monster Hunter World (26/01)- Dissidia Final Fantasy NT (30/01)- Past Cure (02/02)- EA Sports UFC 3 (02/02)- Shadow of the Colossus (06/02)- The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia (09/02)- Under Night In-Birth Exe : Late[st] (09/02)- Monster Energy Supercross : The Official Videogame (13/02)- Dynasty Warriors 9 (15/02)- Kingdom Come : Deliverance (15/02)- Owlboy (15/02)- Secret of Mana (15/02)- Hokuto ga Gotoku (22/02)- Sword Art Online : Fatal Bullet (23/02)- Girls und Panzer : Dream Tank Match (27/02)- Gravel (27/02)- Death end re;Quest (04/03)- Bravo Team (06/03)- Your Four Knight Princesses Training Story (08/03)- Devil May Cry HD Collection (13/03)- Golem (13/03)- Steins;Gate Elite (15/03)- Steins;Gate : Linear Bounded Phenogram HD (15/03)- Attack on Titan 2 (20/03)- Yakuza 6 : The Song of Life (20/03)- Valkyria Chronicles 4 (21/03)- A Way Out (23/03)- Ni no Kuni II : Revenant Kingdom (23/03)- Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings (27/03)- Far Cry 5 (27/03)- MLB The Show 18 (27/03)- Shining Resonance Refrain (29/03)- Super Robot Wars X (29/03)- Agony (30/03)- Adventure Time : Pirates of the Enchiridion- Armored Warfare- Conarium- Fe- God of War- Harvest Moon : Light of Hope- Next Up Hero- Warhammer : Vermintide 2- We Happy Few (4/13)- Trails of Cold Steel II : Kai (26/04)- Street Fighter 30th Anniversary Collection- Bloodstained : Ritual of the Night- Detroit : Become Human- Dragon Quest Builders 2- Jurassic World Evolution- Onrush- Rainbow Skies- Red Dead Redemption 2- Robotics;Notes DaSH- System Shock- The Crew 2- VampyrPuis ceux prévus en fin d'année :- Overkill’s The Walking Dead- Shenmue III- Skull & Bones- Starlink : Battle for Atlas- Anthem- Mega Man 11- Metro Exodus- Ace Combat 7 : Skies Unknown- Biomutant- Black Clover : Project Knights- Call of Cthulhu- Code Vein- Conan Exiles- Concrete Genie- Darksiders III- Days Gone- Dreams- Earth Defense Force : Iron Rain- Extinction- Fear Effect Reinvented- Granblue Fantasy Project Re: Link- Greedfall- Immortal Unchained- Iron Harvest- Kentucky Route Zero: TV Edition- Kingdom Hearts III- Laser League- Left Alive- Monster Boy and the Cursed Kingdom- Praey for the Gods- Project Phoenix- Spider-Man- Soulcalibur VI- Super Meat Boy Forever- Super Mega Baseball 2- Surviving Mars- ToeJam & Earl : Back in the Groove- Tropico 6- Yakuza 2 KiwamiDe quoi largement faire...Source : http://twinfinite.net/2017/12/ps4-2018/