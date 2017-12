Ce soir sur

Le jour de son 10e anniversaire, Sacha Ketchum se réveille en retard et se retrouve avec un Pikachu têtu plutôt que son Pokémon de départ de choix. Après un début difficile, Sacha et Pikachu deviennent bons amis et de vrais partenaires, et lorsqu'ils aperçoivent le Pokémon légendaire Ho-Oh en plein vol, ils décident de partir à sa recherche, guidés par l'Arc-en-Ci'Aile qu'il leur a laissée. Les Dresseurs Honoré et Justine rejoignent Sacha au cours de son périple. En chemin, Sacha attrape un Salamèche abandonné, il fait évoluer un Chenipan en Papilusion puis le relâche pour qu'il suive son cœur, et il rencontre le mystérieux Pokémon fabuleux Marshadow. Alors qu'ils approchent de leur objectif, l'arrogant Corix (l'ancien Dresseur de Salamèche) leur bloque la route ! Sacha et Pikachu parviendront-ils à vaincre ce puissant Dresseur et à rencontrer Ho-Oh comme ils se l'étaient promis, ou leur aventure touche-t-elle à sa fin ?

, la chaine des petits nous propose un film d'animation japonais en ce jour de Noël avec le tout récent(92 mn) réalisé par, ce soir à 20H 55. Ma dernière expérience d'un filmremonte à la sortie en salle du tout premier long-métrage chez nous il y a pas mal d'années maintenant mais je suis bien tenté par cette vingtième excursion cinéma des petites bestioles, par curiosité et par nostalgie de la première série. Bonne soirée et bonnes fêtes !