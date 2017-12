Il est vraiment sympa, j'ai passé un bon moment devant., le fameux "Blockbuster" de Netflix sensé casser la baraque et leur rapporter des millions.Après avoir lu plusieurs avis qui le présentait comme raté ou terrible navet, je me dois de venir défendre le film.Je m'attendais à du kitsch dans tout les sens et des effets speciaux honteux et au final on se retrouve avec une production plus qu'honnête avec un Will Smith qui réussi à nouveau à convaincre par des dialogues vraiment drôle et sa complicité avec Nick Jacoby, son partenaire flic Orc.Les dialogues ne sont pas les seules qualités, l'intrigue bien que simple est vraiment plaisante à suivre.De plus, dans ce Los Angeles alternatif où le brassage de culture avec les Orcs, les Elfes et les humains qui tiennent chacun une place spécifique dans la strate sociale (riches, pauvres, ségrégué, etc...) est vraiment convaincant, on adhère assez facilement malgré que l'on aurait voulu plus de fantastique et de magie pour le coup.Au délà d'une scène dans le film (celle avec les 4 flics dans la plaque qui se la joue The Shield du pauvre sans conviction), le reste du film n'a pas de défauts insupportables.Ça bouge bien, l'action est soutenu et les elfes sont vraiment badass (leur cascade en particulier).Bref le film vaut vraiment de lui consacrer 2h de votre temps.J'espère une suite car il y a vraiment matière à en faire plusieurs.