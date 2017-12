Voici une Information autour du jeu Dissidia Final Fantasy NT :Au Japon, Square-Enix fera de nouveau un partenariat avec Cup Noodles, comme ils l'avait fait avec le jeu Final Fantasy XV.Ceci permettera d'obtenir du contenu exclusif.Bien évidemment, ceci concerne uniquement le marché japonais. De plus, le jeu contiendrait des loot boxes, même si on ne sait pas si on pourra utiliser de l'argent du jeu ou pas.Pour rappel, le jeu sortira le 30 janvier 2018, exclusivement sur Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/square-enix-is-collaborating-again-with-cup-noodles-for-dissidia-final-fantasy-nt.12509/