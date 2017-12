Joyeux Noël à tous !Pour l'occasion je me suis dit de faire ma première partie de mon bilan de cette année qui sera sur le cinéma. Ce bilan va se faire en plusieurs parties. La première partie sera mes awards de cette année (Top 10,etc...). La suite sera sur mes attentes de 2018.Mes awardsPour commencer cette première partie, on va commencer par mon Top 10 de cette année avec un petit avis pour chacun.La dixième place sera donc pour un Marvel. Et là, on va tout de suite me dire : "Tu es un pro-Marvel, je le sens". Pas du tout, je suis de base un lecteur pro-DC. Comme quoi, la vie réserve des surprises. Et personnellement, l'une des grosses surprises de cette année, c'est bien les Gardiens de la Galaxie. Je m'étais dit : "Ok, le premier était une grosse surprise et peut être le meilleur film de MCU. Mais ils nous feront pas le coup une deuxième fois". Et bien, je me suis trompé !Le film est fun. Le côté space opéra est toujours sympas. Je suis d'accord pour dire que les rebondissements étaient téléphonés. Mais bon ... C'est devenu rare les bons rebondissements. Encore une fois, l'OST est génial. Dommage que l'histoire se tourne sur quelques personnages. Et qu'on laisse en arrière plan d'autres personnages alors qu'ils ont un background intéressants dans les comics.Je n'ai pas compris les notes du film. Une mauvaise lecteur du film ? Je sais pas en tout cas, personnellement j'ai adoré le film. Deux manières différentes de voir le film : Comme un thriller psychologique avec du fantastique. Ou comme une métaphore biblique. Clairement cette deuxième partie aurait pu être vraiment sympa si elle n'aurait pas été poussé jusqu'au ridicule ... C'est vraiment dommage, car le film a clairement vingt minutes en trop. Mais je ne peux pas prendre en compte le reste du film qui est vraiment très bon.Logan, mon personnage préféré dans l'univers de Marvel. Hugh Jackman était l'acteur parfait pour ce rôle. Son investissement dans ce rôle était monstrueux au point même d'être malade (à cause des entraînements,etc...). Si tous les acteurs s'investissaient autant que lui, on aurait peut être des films de SH un peu plus intéressants ...Bref, Logan est le chapitre final de Wolverine avec cet acteur génial. Et se fut le bon chapitre ! Après un X-Men Origins : Wolverine honteux, un deuxième opus dans le Japon correct mais sans plus. Il aurait fallut attendre le troisième titre pour avoir un film à la hauteur de ce personnage.Violent, avec des thèmes jamais vus dans un film de SH (enlèvements/expériences sur des enfants), on est là, le ton parfait pour un film sur Wolverine. Pas d'humour lourd ou bien des fausses scènes d’héroïsmes chiantes. Juste un road trip avec un Logan fatigué et une fille du nom de "X-23" qui est une surprise dans le film.Merci à Hugh Jackman et James Mangold pour l'investissement et nous avoir pondu l'un des rares bons films de SH ...Le retour de Night Shyamalan ! Je vous l'annonce ! Ce cinéaste très particulier qui aime toucher la barrière entre le ridicule et le fantastique. Je n'ai pas envie de spoiler. Donc je vous dirai juste une seule chose : James McAvoy est excellent dans le film ! Hâte de voir Glass !Coco, le nouveau Pixar qui réussit (sans trop de surprises) à décrocher mon titre du "Meilleur film d'animation de l'année". Pas trop de concurrence cette année de toute façon. Mais le film est vraiment bon. Le thème sur la fête des morts est très bien utilisé. Les chansons sont pas traduites (heureusement !). Je vous conseille d'aller le voir si vous aimez Pixar. C'est une petite pépite.Christopher Nolan, la valeur sûre américaine depuis Mémento. Ce réalisateur qui s'essaye au film de Guerre. Et c'est réussi !C'est sûr, c'est loin d'être son meilleur film. Mais quel tension dans ce film ! Le fait qu'on ne puisse pas s'identifier aux personnages, est totalement voulu par Nolan. Comme le fait d'avoir plusieurs timelines dans le film et de rendre confus le spectateur. L'ennemi dans le film n'est pas les Allemands. Mais bien le temps (On ne voit d'ailleurs aucun allemand dans le film. Ils ne sont représentés que par des avions ou bien des tirs). C'est un parti pris risqué comme celui de ne pas montrer les français. Mais c'est un autre débat qui n'a pas sa place dans le film. Nolan a fait des choix. Mais le film reste ce qu'il est. Un film de guerre immersive et spectaculaire en prenant des risques dans la réalisation mais en restant "grand public".Le film hué pendant le Festival de Cannes par les journalistes qui représente l'ancien système vieux qui se laisse surpasser par les nouvelles plateformes comme Netflix/Amazon Prime/Hulule. Qui laisse les réalisateurs comme Bong Joon-ho faire ce qu'ils veulent sans restrictions. Et cela donnes un film spectaculaire comme Okja !Car bon, les gens ont boudés le film ... Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Netflix ne pouvaient pas le mettre dans les cinémas en France à cause des lois ... Je vous le conseille. C'est un film avec des personnages attachants. On passe par toutes les émotions dans ce film. Visuellement, on est loin des m**des qui sortent en salles justement (et c'est l'ironie dans l'histoire ...). A voir d'urgence !La Planète des Singes, l'une des rares trilogies qui m'a donné de la hype ces dernières années. Andy Serkins est génial dans son rôle de César et j'ai réellement hésité à le mettre meilleur acteur cette année. Mais il a été dépassé par un autre acteur.C'est un film qui transpire le cinéma à chaque plan. Et comme les deux autres films, César est clairement le gros point fort du film. L'une des rares personnages attachants de ces dernières années. Je vous conseille d'aller voir le film ! C'est une pépite.Je suis moi-même étonné de voir une comédie musicale dans mon top 10. Comme quoi ... Ce film, c'est du génie. Je me suis pas emmerdé une seule seconde. Damien Chazelle fait une véritable leçon du cinéma. Chacun élément dans chaque scène sont ici pour une raison. Par exemple, les couleurs en fonction de l'état des personnages et de la romance mis en place pendant le film. Ah oui, enfin une vraie romance. C'est assez rare pour être souligné. Cela fait des années que j'avais pas vu une véritable romance avec des vrais émotions ... Et évidemment la musique mis en avant. Bref, j'ai adoré le film. Il fait parti de mes "Coup de cœurs" qui sont en gros mes films préférés. Ils sont pas beaucoup. Et La La Land en fait parti.Voilà, le film de l'année sera donc Blade Runner 2049. Et quel film bordel ! Ce film m'a retourné. je ne savais pas quoi dire à la fin du film. Je ne savais même pas quoi en penser. J'ai pris énormément de recul sur le film. Et oui, je le considère comme l'un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Et j'irai même plus loin que cela. C'est le meilleur film de ce siècle (pour ma part). Il n'est peut être pas au niveau de Blade Runner. Mais il s'en approche. Denis Villeneuve a donné sa patte à ce film en rendant hommage en premier Blade Runner. Et cela donne un chef d'oeuvre tout simplement. Je n'ai pas envie de spoiler. Je vous dirai d'aller le voir. En prenant en compte le fait qu'on est loin (TRES LOIN) des films que vous avez l'habitude de voir.Quelle année pour Ryan Gosling ! Un acteur que de base je n'aimais pas trop.Et cette année ! Blade Runner 2049 et La La Land ! Deux gros films et surtout deux grosses performances. Bravo à lui, espérons qu'il est l'Oscar l'année prochaine pour Blade Runner 2049 !!Une actrice que je suis depuis quelques temps déjà. Dans La La Land, elle a confirmée qu'elle est une excellente actrice. Dommage que je n'ai pas vu Battle Of Sexe.Denis Villeneuve ... Ce réalisateur t'enchaîne sans pressions des films extraordinaires qui sont proches du chef d'oeuvre à chaque fois ! Mais cette année ! Il a réussi l'impossible selon moi : "Faire une suite à Blade Runner".Meilleur scénario de l'année -Réussir à mélanger ma passion du Jazz avec ma passion du cinéma. Merci La La Land !Meilleur photographie -Visuellement c'est une tuerie. On est loin des films formatés version Disney/Warner ... Merci encore une fois de la claque Denis Villeneuve !Voilà pour les awards ! Si vous voulez ma liste complète avec les notes. Voici ma liste sur SC :Mes attentes pour 2018 et rattrapagesIl y a quelques films que je dois rattraper (pas le temps actuellement malheureusement). J'actualiserai ma liste de mes meilleurs films de 2017 en conséquence (évidemment). Voici ma liste :- Kingsman : Le Cercle d'Or- Baby Driver- Grave- Get Out- The Lost City of Z- Nocturnal Animals- Moonlight- 120 battements par minutes- Quelques minutes après minuit- Un jour dans la vie de Billy Lynn- Wind River- Lion- SilenceVoilà, si vous avez d'autres films de 2017 à me conseiller. Je suis preneur. Je ne ferai pas d'autres articles sur cette liste. Donc si vous êtes intéressé, j'actualiserai de temps en temps la liste.Voici ma liste SC de mes attentes pour 2018 (L'ordre est important! ) :Voilà, je ferai mon bilan des jeux vidéo dans quelques jours, le temps de finir les jeux en cours. Ainsi qu'un petit article sur les séries ! Voilà encore une fois Joyeux Noël à tous et profitez bien avec la famille