Ça y est, c'est bon,est donc enfin là, en beta, prêt à être testé par nos petites mimines de. Oui, car, il faut bien l’avouer : j’ai beau être une tanche sur un milliard de jeux (me fais tout le temps défoncer aux jeux de baston, par exemple), sur Monster Hunter, je peux quand même me la péter un peu.Faut dire que j’avais eu la chance de pratiquer la chasse de la grande époque dans les meilleurs conditions possibles,: quatre potes, quatre Psp, des soirées lan / chips / bierre / chasse en veux-tu en voilà, bref le truc qu’on est sensé faire et chasser à plusieurs, avec un groupe soudé et fidèle (le online, à l’époque, tu l’oubliais). Depuis, j’avais un peu pratiqué, en solo cette fois, lesur Wii, et lesur 3DS, sans jamais pour autant aller jusqu’au millier d’heures que j’ai pu avoir sur lePsp de l’époque. Plus le temps, la vie, tout ça…Mais bon, la chasse, ça s’oublie pas. Alors on lance la beta de cepour voir. Alors voyons, d’emblée, y’a des choix à faire. Ahah,: d’où tu mets « français » en langue, ou même « japonais » ? Non,et c’est tout ! Hop, choix pour la Pro : mais bien sûr,, c’est le plus important dans un MH, quand tu sais que tu peux esquiver une attaque fatale de Rathalos argenté à un millième de seconde, hors de question de se permettre le moindre lag’ !Allez hop, choix du perso : ah cool, on peut déjà personnaliser un minimum, y compris le matou, niark ! Équipement… ah y’a des trucs nouveaux : une sorte de cape, un tube à lucioles (what ?), ok, faudra que je vois tout ça plus tard. Bon, dès le début, premier constat :: celle-ci vous propose d’emblée le genre de stuff qu’il faut crafter comme un dingue dans le jeu final. En fait, vous êtes tellement équipé ici que vous êtes grosso-modo en mode « easy ». D’ailleurs ça a toujours été ça, Monster Hunter : c’est une affaire de skill, certes, mais aussi beaucoup de préparation. Faut être patient, se refaire des dizaines de fois la même mission pour se looter tous les trucs nécessaires (et ouais pas de lootbox ici, garde ton pognon et retrousse-toi les manches, coco !) afin de confectionner l’armure complète qui vous permettra d’aborder le Streum suivant avec un stuff qui vous évitera d’être one-shot. Donc, clairement :Ensuite, je lance le truc. Ok, franchement,. Après, c’est subjectif, certains diront. Peut-être, mais moi je me base sur l’historique de la licence. Je reviens desur 3DS là, LE truc qui pique les yeux quoi (et pourtant, le jeu est bon). Alors, là, je trouve tout hallucinant, magnifique, beau à en chialer.Très vite, on retrouve ses marques. L’inventaire qu’il faut faire défiler à toute vitesse, et vas-y que je me prends des potions, que j’affute mon arme pour qu’elle coupe bien… Bon, allez, c’est bon, j’ai ma réponse. Coupons court au débat tout de suite : les mecs,. Qu’on ne vienne pas me direOui, oui, oui… mais non. C’est pas GT Sport, là, y’a pas de débat. C’est ajusté de rien du tout, t’as des nouveautés de gameplay, comme à chaque nouvel épisode. Mais c’est dupur souche. La maniabilité si particulière, qui va rebuter plus d’un débutant, est toujours là. Je prends mon katana (pardon :) pour me la jouer Sephiroth et je retrouve tout en deux secondes. Des années que j’avais pas fait mon combo de la mort qui tue (oui parce qu’elle tue) (enfin, pas vraiment, mais autre débat). Ben il est là, intact. Dans la mémoire corporelle, musculaire, de mes petites mimines. J’aurais été incapable de vous dire quoi faire pour le pondre, mais mes mains l’ont fait toutes seules.Ah oui, alors, pour les nouveautés, justement : j’ai pas encore tout capté au coup de lucioles, (j’ai eu l’impression d’avoir un « super guide » à la Nintendo, c’est peut-être ça, leur occidentalisation du jeu, qu’il soit un peu moins exigeant pour trouver le mob), le coup de la cape a l’air intéressant (même si je ne m’en suis pas servi, lolilol, je l’ai mise par accident, j’ai faitet je l’ai enlevée !) et le fait que les monstres se tabassent entre eux est vraiment génial (pour un peu, me serait cru dans Jurassic Park, à la scène de fin !). Ah, et les zones sont toujours numérotées, mais on en change sans transition, tout est désormais seamless ! Et ça c’est bon ! (par contre, revers de la médaille : tu peux plus t’échapper en fuyant comme une m… pour quitter la zone !)Bon, ben du coup, j’ai enchaîné les trois missions (en testant les différents modes d’affichage, comme dit plus haut), et ma conclusion est que n’importe quel fan de MH se doit d’acheter ce jeu DAY ONE. Clairement,, et c’est celui qui va relancer la flamme, en tout cas, en ce qui me concerne. D’ailleurs, c’est bon, elle est déjà relancée. Du coup, je suis content d’avoir plein de mois d’avance de PS+, parce que leurs jeux du mois, là, je m’en fiche complètement, mais jouer en ligne à ce MH va être énorme. J’imagine même pas les Streums de l’espace qu’on va se taper. Ça va être épique, sûr et certain.Quant à ceux qui trouveraient tout le truc trop compliqué, c’est comme tout :, faut y aller doucement. En général, le jeu est très didactique, le solo vous apprend les bases et après le multi vous fera rencontrer plein de gens cools qui vont vous aider à développer vos skills.Bref, la chasse est sur le point de rouvrir ! Et comme disaient les inconnus :