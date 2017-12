"Tatsuo Horiuchi voulait peindre mais n'y connaissait rien. Il n'avait pas l'intention de gaspiller toiles et peinture, ni ne voulait perdre du temps à rincer des pinceaux. Horiuchi a donc commencé à peindre sur Microsoft Excel. Il est plutôt doué."

posted the 12/25/2017 at 01:24 PM by kurosama