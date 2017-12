Joyeux Noel au passage, bisou.Sinon parlons un peu de jeu, pas de Syberia (qui sont supérieurs version console je souligne avant de voir les pciste débarquer) ou Dragon Dogma qui sont déjà connu, mais de YS VIII qui est une véritable tuerie, le gameplay est complètement dingue et ultra addictif, je joue en mode Cauchemar et franchement le jeu prend tout sont sens dans ce mode, car le mode normal... c'était un peu trop facile sans utilisé toute les techniques du jeu, mais ce genre mérite d'être jouer dans une grande difficulté tellement le gameplay est maitrisé.Par contre graphiquement.... c'est de la Vita, et quand j'entends les critiques sur Xeno 2... lol bref.