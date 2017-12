Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le Twitter japonais dévoile aujourd’hui une Figurine à l'effigie de Pyra :Elle est fabriquée par Good Smile Company. Les réservations débuteront demain au Japon. Reste plus qu'à espérer qu'elle sorte aussi chez nous...Source : http://nintendoeverything.com/good-smile-are-making-a-pyra-figure/

posted the 12/25/2017 at 12:13 PM by link49