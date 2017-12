Top 5



ce ne sont que des series dont la saison une a été diffusé en 2017.



05. Dark



Une serie Allemande soutenu par Netflix de grande qualité. Un mixte entre thriller policier et une serie de science fiction. Trés trés bon.







04. The State



Une serie anglaise qui parle des jeunes parties en syrie sans aucune caricature...une belle serie beaucoup trop courte.







03. The Sinner



Je ne dis rien, après le pilote on reste tout simplement scotché. A voir...







02. El Chapo



L'autre serie de Netflix sur les narcos....moins de budget que pour Narcos.....par contre avec d'autres atouts, une serie de grande qualité.



01. Mindhunter



La plus belle découverte de l'année....merci Netflix