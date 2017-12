Hello,



Voici mon flop 5 en série pour l'année 2017. Je ne parle ici que de séries dont la saison 1 est sortie en 2017.

Je ne parle pas des plus mauvaises series. Mon flop est surtout le lien entre la capacité d'une serie et finalement la déception final.



5. Beau sejour



Enfin une serie Belge soutenu par netflix, enfin une serie belge de qualité.....en fait non...un super pilote ensuite la serie s'écroule.







04. Riverdale



A la base, je ne suis pas client mais il avait tellement d'avis positif sur la serie....en fait une serie teenager sans aucune qualité.







03. Ozark



Une serie qui est devait etre un mixte entre breaking bad et bloodline produit par netflix, ....le rêve. Finalement une serie qui tourne en rond et pas crédible.







02. Mr. Mercedes



Enfin une serie Stephen King réussit....en fait non pas encore.







01. Taboo



J'attendais cette serie comme un fou, une serie bien sombre....le jeu d'acteur et de décor est bluffant....par contre le scénario et le rythme est une véritable catastrophe.