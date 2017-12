Bonjour à toutes et à tous ! Joyeux Noël !Je recherche la meilleure offre pour obtenir à sa sortie Monster Hunter World, et j'ai atterri sur le sitequi a l'air sympa mais assez récent...Mes questions sont :1) Est-ce que ce site est fiable ?2) Pour ce qui est des jeux en précommandes, les reçoit-on le jour de la sortie dans la boite aux lettres, ou alors sont-ils expédiés le jour de la sortie, et donc arrivent 3 jours plus tard dans la boite aux lettres ?Merci à celles et ceux qui prendront le temps de me répondreA bientôt