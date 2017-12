Je remarque partout des éloges de fou pour Persona 5, perso j'ai jamais fait un Persona mais j'en avait déjà entendu parler comme une excellente série J-RPG, et le 5 ne fait pas exception apparemment.Mais après, j'ai peur que le jeu possède de ces dialogue rébarbatif, infini et soûlant, J'ai déjà eu ma dose avec The Witcher 3 donc.Mais sinon, pour ceux qui y jouer, qu'est ce que ce jeu à de si spécial et pourquoi est il tant surkiffé. Et s'il y'a des points que vous ne avez pas aimez quel étaient ces fameux points.