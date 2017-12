Bon, on va commencer par le bilan 2017 :La bonne surprise de cette année reste sans contestation possible la Nintendo Switch de Nintendo! Véritable paris pour les premiers acheteurs day one (dont je fais parti) la machine s'avère, après cette période de lancement grandiose, comme étant LA BONNE GROSSE SURPRISE de Nintendo! Et pourtant, c'était initialement, une cause irémédiablement perdue pour moi après la pillule qu'a été la Wii U.....Mais fort est de constater qu'avec des titres forts comme Zelda BTW, Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, la firme du désormais ex-plombier moustachu a su remotiver ce bon et vieu joueur blasé que j'étais. Et pour ça! Casquette!Pour moi, cela restera une deception, ou plutot une semi déception, voir, une semi réussite qui ne demandrait qu'à être confirmée. Je parle évidemment de la VR et du peu de gros titres (hormis REVII et GTSport) soutenant la technologie cette année....En cause? L'éternel serpent éditeurs/acheteurs qui se mord la queue....Une technologie pleine de promesses qui ne demande qu'à être concrétisées! Chose qui sera sans doute faite d'ici la prochaine génération de consoles (deux ans?)-Super Mario Odyssey-The Legend Of Zelda : BOW (pas encore terminé)-Xeboblade Chornicles 2 (en cours)-Dragon Ball Fighters Z-Octopath Travelers-Monster Hunter World-God Of War-KH III + FF VII R Part 1 (oui j'y crois!-Pokemon Switch-Fire Emblem Switch-Ninokuni II-SpiderMan-Anthem2018 s'annonce également plus que trépidante avec un nouveau périple au Japon en prévision!J'ai reçu mes premiers cadeaux un chouillas en avance également!On passe maintenant au plat final et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année!