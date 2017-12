Le retour de la peur ^^, excellente ambiance, le meilleur jeu VR de l'année.Attention tout même à améliorer le scénario pour le 2Très bon, mais malheureusement, sans Nathan Drake, ce n'est pas la même chose. Le précédent opus est meilleurIdem qu'au dessus, le précédent opus est meilleur selon moi, certains niveaux beaucoup trop grand je trouve pour ce genre de jeu, une bonne mise en scène et un bon casting, malheureusement le changement de voix, ça passe bien avec Bruce Willis mais je préfère la voix du 1, à savoir celle de Jack Bauer.-> 8 Février 2018 (achat à confirmer, j'hésite car je ne serai pas en France du 22 Janvier au 21 Mars (indonésie), donc à voir si je l'achète à mon retour)-> 22 Mars 2018 (à coup sur je l'achète, date à confirmer, rumeur)-> 23 Mars 2018 (à voir, il m'intéresse beaucoup, surtout qu'il y aura de la coop online)-> Printemps 2018 (à coup sur je l'achète)80€ livré en 15jours (cdjapan) pour la Limited Edition Blu Ray. J'hésite à me l'acheter car très cher ! Sortie le 17 Janvier (j'ai été les voir en concert à Osaka il y a un an et demi, ils envoient du lourd sur scène), mon anniversaire le 14 Mars, ça peut être une idée d'achat ...