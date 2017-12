Square Enix

こんばんは。



Après le Top 5 posté hier, je me lance dans mon Flop 5 de cette année 2017. Je précise tout de même pour ceux qui ne comprendraient pas, il ne s'agit pas d'un article ou je casse exprès tel ou tel jeu, il s'agit d'un ressenti personnel sur des jeux que j'aurais bien dosé. Mais faire partie du Flop 5 ne veut pas dire que ces jeux sont mauvais, loin de là même, juste qu'ils ne m'ont pas autant captivé comme je le souhaitait et que certains défauts m'ont empêché de les apprécier pleinement.



Sans plus attendre, voici mon Flop 5 :

5) - Xenoblade Chronicles 2 (Switch)





Attention, malgré qu'il figure dans les jex dignes de mention, selon-moi il mérite également sa place ici. Je suis fan de la saga Xenoblade Chronicles , le premier opus est même pour moi l'un des meilleurs J-RPG de toute l'histoire du jeu vidéo. mais ce n'est pas le cas des autres volets et la présence du deuxième volet dans ce classement est juste pour le côté symbolique par rapport au premier, qu'il est loin d'égaler au passage.



Après, qu'on soit bien clair, Xenoblade Chronicles 2 est un grand J-RPG. Je trouve le jeu plutôt joli, son OST fantastique et son histoire loin d'être niaise. Le système de Blades est d'ailleurs très sympa, son système de combat excellent et sa durée de vie colossale. Néanmoins, il doit surtout sa place dans ce classement par son côté "non fini". Techniquement parlant, il a beaucoup de soucis entre ses bugs d'affichage, sa frame-rate qui à tendance à partir en vrac. Et je ne parle même pas des nombreux freezes que j'ai eu. Mais surtout (hormis ses graphismes et son chara-design), il fait tout moins bien que le premier Xenoblade Chronicles 2 . Dommage, car il a énormément de qualités, mais malheureusement trop de défauts.

4) - Senko no Ronde 2 (PlayStation 4)





Une autre de mes déceptions de l'année. Ce n'est un secret pour personne, je suis fan de Shoot'em Up et notamment de cette saga mélangeant habilement Shoot'em Up et jeux de combat de mêlée. Mais cette version PlayStation 4 de Senko no Ronde m'aura assez déçu également.



Le gameplay est plutôt bon, même si je le trouve cette fois-ci bordélique. Son OST fait le job, il y a également de quoi faire au niveau des modes de jeu entre le Mode Story, les Versus à deux joueurs et son Mode Online, mais je n'ai pas accroché. La faute également à sa difficulté hyper mal calibrée et son Mode Story complètement inintéressant, dommage.

3) - Valkyria Revolution (PlayStation 4)





Encore un jeu qui m'a énormément déçu. Je fais partie des rares personnes ayant fait toutes les démos, dont la première était accessible uniquement pour ceux ayant acheté la version Japonaise de Valkyria Chronicles : Remastered . Et pour le coup, ce ne sont pas les développeurs les uniques responsables, puisque les joueurs le sont également en partie pour des raisons que j'évoquerais un autre jour.



Le gameplay est plutôt potable, même si le fait d'avoir mixé temps réel et tour par tour est une très mauvaise idée. L'OST composée par Yasunori Mitsuda est globalement de bonne qualité, tout comme la présence des voix Japonaises. Mais malheureusement, le jeu est vraiment très répétitif, le scénario peine à décoller et est rempli de scènes cinématiques pour la plupart ridicules et les personnages cumulent les clichés grotesques. Sans parler de sa durée de vie véritablement minimaliste. Mais à petit prix, ça reste un jeu sympa à faire, mais loin d'être marquant.

2) - The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Wii U & Switch)





Je sais d'avance ce que certains vont dire. Oui il est fou ou c'est un Anti-Nintendo. Malheureusement, la réalité est tout autre puisque je suis un gros fan de la saga et que j'ai joué et fini la totalité des épisodes d'une saga que j'ai connu sur Nes à la fin des années 80. Mais oui, je n'ai pas trop apprécié cette nouvelle itération de la saga The Legend of Zelda .



Honnêtement, le jeu est bon, voire très bon quelquefois, mais je n'ai jamais réussi a être ébloui par cet épisode. Cela vient peut-être de son open-world que je trouve sans âme ? Bonne question ! Pourtant l'OST fait le boulot, les environnements sont extraordinairement magnifiques, le tout bien aidé par une direction artistique grandiose. Mais pour tout vous dire, je me suis ennuyé royalement dans ce premier Zelda en open-world et je préfère de loin les anciens.

1) - Final Fantasy XV (PlayStation 4)





Je vais le dire clairement et j'assume complètement, je ne vais pas être sympa avec ce jeu. J'ai attendu ce Final Fantasy XV pendant une décennie, quand il s'appelait encore Final Fantasy Versus XIII et ce jeu est juste la plus grande déception en matière de J-RPG et l'une des plus grandes arnaques de l'histoire du jeu vidéo.



Outre le fait qu'a l'heure ou je vous parle, le jeu est loin d'être fini et continuera d'être patché pendant toute l'année 2018, alors qu'il est sorti fin 2016 (oui ça choque), c'est surtout un très mauvais J-RPG qui prouve que Square Enix à bien tuée leur licence phare.



Entre ses combats lourdingues, son scénario complètement ridicule par rapport à la vision imaginée par Tetsuya Nomura, ses personnages traîtés de manière honteuse (coucou Ravus, Iedolas, Verstael, Aranea, Lunafrena), ses DLC et patchs à foison, son système de magies ridicule, son système d'invocations tout aussi stupide, sans oublier presque la moitié du jeu de base supprimé (cinématiques, maps, boss, personnages jouables, etc), bugs à foison, loadings interminables, frame-rate aux fraises et tout un tas d'autres choses, on pourrait croire qu'il n'a rien pour lui. Mais vu que je suis généreux et que c'est noël, son OST signée Yoko Shimomura et ses splendides graphismes sauvent ce jeu du naufrage.

メリークリスマス。