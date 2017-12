Je ne m’attendais pas à être aussi marqué et bouleversé par cette histoire. Le voyage de Trico et du garçon qu’on incarne m’a tenu en haleine jusqu’à la conclusion magistrale du jeu. Au cours de l’aventure on se lie d’amitié avec cette sorte de chimère qu’est Trico et toute cette émotion partagée avec lui explose à la fin du périple.J’ai fait le jeu en début d’année et je m’en souviens encore comme si c’était hier, j’étais littéralement en larmes à la fin et ça m’a fait un bien fou de chialer comme ça haha. Le seul autre jeu qui m’avait fait autant pleurer c’était To the moon.Concernant le gameplay ce n’est pas ouf et j’aurai bien aimé plus d’énigme demandant d’interagir avec Trico mais de toute façon l’intérêt de ce jeu est ailleurs.C’est une magnifique histoire d’amitié et de solidarité entre deux êtres totalement différents que je n’oublierai jamais.Ah et au fait Joyeux Noël ! ^^