Je me pose cet question, car plus je fait des jeux, et plus je me rends compte que certain jeux sont mieux réalisé en mode portable, tandis que d'autre fonctionne mieux sur le dock...



A croire que nintendo n'a pas développer un logiciel permettant automatiquement d'améliorer le rendu du second mode quand un dévellopeurs encode son jeux...



Donc je pense, qu'il faut que le dévellopeurs contrôle sont jeux en mode salon, puis portable et que cela coûte du temps, et de l'argent...



Par exemple xenoblade 2 est plus joli sur la TV que sur l'écran de la switch, quoique depuis la mise a jour on dirait que la résolution en mode portable est plus stable...(déjà il est plus facile d' échapper a un combat que l'on ne voulais pas faire...)





Bref au final, je sait que nintendo va peaufiner ses jeux dans les 2 modes... mais pour les tiers, pas sur que ça ce fasse...1 mode sera privilégié, et je paris que ça sera le mode portable...







En attendant le nintendo direct de janvier, qui j'espère amènera une mise a jour hardware (navigateur internet et autre), qu'il parle aussi du jeux en ligne payant (qui ne sera pas activer prochainement vu le silence radio la dessus... (d'ailleurs je pense qu'il proposeront un truc comme sur ps3 a l'époque, pas réellement obligatoire, mais pour ceux qui vont souscrire cet abonnement, il y aura des truc en plus...)



Et j'espère aussi le support des DD externe sur le dock, car franchement parier uniquement sur les carte micro sd de grande capacité (1 to,2to), c'est pas envisageable vu le prix comparé au DD externe aujourd'hui...)



Vivement des image du prochain metroid prime 4, et du pokemon aussi...



Mais je me fais pas trop de souci la dessu...C'est plus le projet de retro studio qui m'inquiète vu que l'on ignore totalement sur quoi ils travaillent....depuis tropical freeze...





joyeux noel, et une très bonne année 2018