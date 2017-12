QUAND LE SEX(ISM)E FAISAIT VENDRE

SONY, DÉCALÉ ET OSÉ

NINTENDO, POUR LE MEILLEUR ET PARFOIS LE PIRE

LE POIDS DES MOTS, LE CHOC DES IMAGES

Si la promotion marketing en générale paraît aujourd'hui d'une médiocrité absolue ( selon moi ), on ne pouvait cependant pas en dire autant pour les publicités datant des décennies précédentes. En effet, dans les années 1990-2000, la plupart des publicités pour les jeux vidéo paraissait alors plutôt... surprenants. Retour sur une forme de communication débridée, parfois drôle, parfois navrante, mais qui ne laissait jamais indifférent !La publicité en général a toujours eu tendance ( d'une manière ou d'une autre ) à utiliser le corps ( féminin de préférence ) pour mettre en avant un produit. Et en matière de jeux vidéo, la pub n'a pas toujours fait dans la finesse, y compris il y a peu...Cette publicité s'inspire de l'une des plus célèbres couvertures du magazine( ci-dessous ). Artistique ou racoleur ? À vous de juger !Cette affiche faisait partie d'un triptique " Je t'aime, je te hais, je te tue " mais c'est évidemment ce décolleté qui a marqué les esprits.( Deux faces tactiles, deux fois plus de sensations. )Uniquement présenté dans un catalogue distribué lors de la Paris Games Week 2012, cette pub a fait un tel tollé sur les réseaux sociaux que Sony a naturellement dû présenter ses excuses. À noter que la version anglaise était plus " paritaire " avec également un visuel de fesses masculines et un slogan tout aussi cru : " Appuyez à l'arrière pour augmenter le plaisir. "PSP ( 2006 )Une autre grosse bourde de la part des promoteurs marketing chez Sony vient de la campagne de pub pour la sortie de la variante blanche de la PSP. Toutefois, là encore, la pub a rapidement provoqué un énorme tollé, notamment à cause du caractère raciste de la pub, où on voit une femme blanche saisir brutalement le cou d'une femme noire pour symboliser l'arrivée de la PSP White ( à son lancement, la PSP n'était disponible qu'en noire ), décidément le " choc promotionnel " n'avait plus aucune limite chez Sony à cet époque !Tekken 2 ( 1996 - PlayStation )Des combattantes présentées en maillot de bain sans raison, un jeu de mots bien lourd, pas de doute, la pub pour le jeu de combat Tekken 2 faisait dans la finesse !Outre le mythique slogan "" utilisé dans les spots télé, le constructeur japonais a toujours cultivé une certaine forme de provocation dans ses campagnes de publicité...SEGA a, lui aussi, versé dans le facile et le graveleux avec ses publicités où les femmes sont clairement des faire-valoir...Utiliser des images des événements de mai 68 à des fins marketing pour vendre des consoles, c'est assez osé !Quelques célébités, principalement sportives, ont prêté leur image pour promouvoir des jeux vidéo, et c'était plutôt drôle...Alors que la Dreamcast a fini en fin de compte à échouer face au rouleau compresseur PS2 et que la sécession de support a fini par faire accéder la console au statut de console culte pour de nombreuses générations, la promotion marketing aurait peut-être été l'un des principaux facteurs de son échec. Un fameux exemple navrant, fût une pub pour le jeu de course Trick Style en 1999. Rocco Siffredi, le célèbre acteur de films pour afultes, a donné de sa personne pour ce jeu sur Dreamcast. A priori, il a fallu délibérément augmenter la taille de la jaquette pour que la pub reste décente...Avant de devenir le sélectionneur de l'équipe de France de football, notre Dédé national prenait la pose ( très naturelle ) pour le jeu. Déjà, à l'époque, les cheveux, ça n'allait mais alors vraiment pas !Pour s'imposer sur le marché juteux des consoles de jeux, totalement nouveau pour Sony dans les années 90, la marque avait décidé de jouer la carte du choc visuel, sans directement vanter les mérites de la machine ou de ses jeux. Et ça a plutôt bien fonctionné.Quand Sony tentait de séduire les joueuses, cela passait encore par une campagne tournant en dérision certains clichés, à moins qu'elle ne les entretienne.L'image de Lara Croft, renvoyant tout de suite à celle du Christ crucifié, retenait immédiatement l'attention et tranchait avec la politique d'autres constructeurs ( Nintendo en tête ) de ne jamais se frotter à la religion.Pour le lancement de la PS2, Sony joue à fond le décalage, avec une série d'images qui interpellent, sans réellement donner d'infos. Mais tout ce sang, ça marque...Sans nul doute la série de publicités la plus esthétique pour la PS2, avec des concepts visuels forts, pas toujours très évidents à comprendre, mais percutants, c'est là l'essentiel.Les publicités pour les jeux et consoles Nintendo visaient souvent juste, en mettant en avant leurs qualités de manière originale. Mais pas tout le temps...Cette campagne mettant en scène des joueurs de Game Boy dans des endroits insolites démontrait le caractère nomade de la console, qui vous suivait partout.Pour la sortie de sa nouvelle console, Nintendo avait opté pour une campagne très esthétique, avec des jeux emblématiques présentés dans un contenant de la forme de la console.Pas sûr que cette publicité restera dans les annales du bon goût. Entre le slogan racoleur et le visuel horrible, ce n'était ( certainement ) pas la meilleure façon de promouvoir un jeu de golf !Le squelette " jouant " à Zelda III symbolisait bien la durée de vie du jeu, tandis que le malheureux plâtré, des pieds à la tête, exprimait l'intensité des combats dans Street Fighter II.Tout est bon pour attirer l'oeil, susciter une réaction chez le lecteur. La preuve avec ces publicités aux visuels " coups de poing ", à moins que ce ne soit le slogan qui fasse mal...Nightmare Creatures ( 1997 - PlayStation, PC )Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ?Sega Rally ( 1999 - Dreamcast )La Finlande, ce pays où l'on n'a pas froid aux yeux ( ni ailleurs ).Destruction Derby 2 ( 1996 - PlayStation, PC )Mamie massacre à la tronçonneuse !Grand Theft Auto ( 1997 - PlayStation, PC )Dès le premier épisode, GTA était déjà sulfureux...Extreme G ( 1997 - N64 )Espérons que l'éditeur n'a pas trop déboursé d'argent pour cette pub...Au final, que peut-on en résumer de tout ceci ? Eh bien tout simplement que la publicité dans les années 90-2000 était de meilleure facture que celle d'aujourd'huiSinon, pensez-vous que la publicité d'aujourd'hui est-elle tantôt pire qu'avant, tantôt meilleure qu'avant ? Et sinon, avez vous un coup de coeur parmi toutes ces affiches ?Allez, passez un joyeux réveillon de Noël et mes meilleurs voeux à vos proches et vos familles ! 2018 s'annonce encore plus spectaculaire que 2017, vivement !