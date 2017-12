Voici tout d'abord mes coups de cœur niveau jeux :17. Assassin's Creed Origins - Xbox OneLa pause fait par Ubisoft a fait le plus grand bien à cette Saga;16. Wolfenstein II : The New Colossus - Xbox OneLe meilleur FPS sorti cette année selon moi.15. Resident Evil VII - Biohazard - Xbox OneMalgré la vue utilisée par Capcom, c'est je trouve le meilleur jeu d'horreur de l'année.14. Monster Hunter Stories - 3DSUn excellent RPG, qui a le mérite de proposer une autre vision de la Saga de Capcom.13. Splatoon 2 - Nintendo SwitchLe meilleur jeu multi, et tout ça gratuitement.12. Dragon Quest VIII - 3DSLa première fois que je fais cet RPG culte, et je n'ai pas été déçu.11. Ni-Oh - Ps4Koei-Tecmo a fait un travail remarquable sur ce titre. Un vrai bijou.10. Mass Effect Andromeda - Xbox OneEn espérant qu'une suite voit le jour, un jour.09. Dragon Ball Fusions - 3DSLe premier excellent jeu que j'ai fini cette année. En espérant une suite, pourquoi pas sur Nintendo Switch par exemple.08. Super Mario Odyssey - Nintendo SwitchLe retour de la mascotte de Nintendo comme je les aime.07. Fire Emblem - Echoes - 3DSLa Saga fait partie de mes tactical-RPG favorits, et cet Opus est une réussite.06. Tekken 7 - Xbox OneLe meilleur jeu de combat de l'année, et de cette génération pour le moment, en attendant Soul Calibur 6.05. Metroid : Samus Returns - 3DSLe meilleur Remake tout simplement.04. Fire Emblem Warriors - Nintendo SwitchHyrule Warriors a enfin trouvé son maître. Par contre, il faut mieux oublier la version New 3DS.03. Uncharted : The Lost Legacy - Ps4Le meilleur jeu selon moi de la Ps4 cette année, voire plus. Ce jeu entre même dans mon Panthéon.02. The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Nintendo SwitchUn jeu comme ça, ça se savoure, et je vais encore le savourer en 2018.01. Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo SwitchEt le titre revient au jeu de Monolith Soft. Mais qui en doutait.Puis on passe aux consoles :03. La 3DSLa meilleure portable à mes yeux, même si ça sent vraiment la fin qui approche.02. La Ps4Sony a assuré cette année avec cette console, et 2018 s'annonce également chargée.01. La Nintendo SwitchNintendo a vraiment réussi quelque chose d'extraordinaire avec cette console, qui n'a même pas encore fêter son premier anniversaire...Source : member15179.html