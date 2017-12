Comme ma Wii U malheureusement ne fait pas le copier-coller je me contente de vous passer un lien sur le site Nintendo Everything ou on peut trouver cette liste1- Zelda BOW2- Super Mario Odissey3- Mario Kart 8 dx4- Splatoon 25- Mario Rabbid Kingdom6- Arms7- 1 2 Switch8- Minecraft : Switch edition9- Stardew Valley10- Snipper Clip11- Sonic Mania12- Pokken Tournament Dx13- Bomberman R14- Skyrim15- Street fighter 2 ultra16- Binding of Isaac Afterbirth +17 - Xenoblade 218- Puyo puyo Tetris19- Shovel Knight20- OvercookQuelques observations s'imposent.- On ne sait pas si cette liste concerne ou non seulement les USA et si elle ne concerne que les ventes eshop ou non.- Il y a de grands absents comme Doom, Fire Emblem Warrior ou L.A Noire.- l'honneur de Arms est sauvé. Il est devant 1-2 switch- Sur les jeux du top 5, 3 sont de la licence Mario.- Les indés sont relativement bien représentantésN'hesitez pas a donner votre avis sur cette liste