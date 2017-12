Voici un Petit concours pour fêter Noël 2017 et la nouvelle année qui va bientôt commencer :On commence par un T-Shirt à l'effigie du jeu CupHead.On poursuit avec le Steelbook du jeu WipeOut Omega Collection.Quatre codes pour le Pokemon Silvallié chromatique sont mis en jeu.Et on termine avec sept codes pour le Pokemon Marshadow. Il suffit de laisser un commentaire sur cet article en précisant pour quel objet vous participez. J’annoncerais les gagnants demain je pense. Je voulais faire un concours plus conséquent, mais j’ai pas trop eu le temps et les moyens. Peut-être avant l'E3 2018…Source : member15179.html