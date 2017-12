Dragon Ball Z Super GT

Guerre totale ! La combinaison ultime à 4 VS l'attaque massive de l'Univers 7 !

pas d'épisode la semaine prochaine

:Le combat U3 vs U7 atteint son point culminant !! Alors qu'on croyait que l'issue du combat avait été décidée grâce aux actions de Gohan, la technique secrète de l'Univers 3 explose !? Le combat contre l'Univers 3 atteint son apogée !Synopsis 2 : Alors que les guerriers de l'Univers 3 fusionnent et défient Goku et ses coéquipiers, cette bataille pour la survie entre deux univers atteint son stade final. Cependant, il semble que l'Univers 3 ait encore un tour dans sa manche !Synopsis 3 : Paparoni crie qu'il leur montrera la technique secrète ultime de l'Univers 3, et un flash intense enveloppe son corps. Goku, Gohan, Vegeta et les autres utilisent leurs mains pour se protéger de l'intense lumière, et C-17 et C-18 se baissent. Quand la lumière se dissipe et que leur vision revient, ils voient la forme gigantesque d'Aniraza.(Traduction DB-Z.com)