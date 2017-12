Pendant un Tekken Talk ou Harada avait parler de tout et de rien, voici quelque extraits interessant de la discussion:- Tekken 7 s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires.- Ils est possible de rajouté plus de persos dans le jeu au vu que les joueurs ont atteint un certains niveau de connaissance avec le roser.- On devrait engager un scénariste Hollywoodien.- 10 ~ 20 ans auparavant, personne ne s'attendait à ce que l'histoire d'un jeu de combat devint si importante (ndlr: hein WTF????)- La décision de mettre Noctis dans le jeu fut difficile. On s'attendait à des messages de fans core en colère et de rage après cette annone. Au final, je suis sure que cette décision va permettre à la série de continuer, et ou nous pourrons incorporer les avis des core fans.- On devrait crée un mode tuto pour les débutant, mais qui n'aura pas ce ressenti d’être un mode tutorial. Mettre juste un mode Tutorial comme ça ne serait pas une idée très intéressante. (ndlr: Totalement d'accord sur ce point)- Fight Lab est une des meilleurs concept d'un mode Tutorial.