Le directeur des jeux Tomb Raider , Brian Horton, vient d'annoncer sur Twitter qu'il se rejoindra Insomniac Games à compter du 1er janvier.Le profil du développeur mentionne qu'il prendra le rôle de directeur de la conception dans le jeu Spider-Man sur PS4.Horton est un développeur chevronné qui a occupé des postes d'art et de direction depuis ses débuts chez Disney Interactive en 1994. Après cela, il a travaillé chez Electronic Arts, DreamWorks interactive, The Collective et Vivendi avant d'atterrir chez Crystal Dynamics en 2009.Après son passage dans la franchise Tomb Raider , il a travaillé comme directeur créatif sur la campagne de Call of Duty: Infinite Warfare à Infinity Ward. Il a quitté le studio d'Activision ce mois-ci (ce qui signifie qu'il a probablement déjà travaillé sur le jeu Call of Duty qui sortira en 2019), et il est maintenant prêt pour une nouvelle aventure sur Spider-Man, un jeu énormément attendu.