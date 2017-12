Voici tout d'abord mes déceptions niveau jeux :15. Persona 5 - Ps4Un excellent RPG, mais sa non-traduction dans la langue de Molière ne favorise clairement pas l'immersion.14. NieR : Automata - Ps4Là aussi, un excellent RPG, mais clairement pas aidé par sa réalisation d'un autre temps.13. Horizon : Zero Dawn - Ps4Une claque graphique indéniablement, avec un léger soupçon de déjà-vu.12. Yo-Kai Watch 2 - 3DSUne suite assez, voire même trop, fainéante.11. Arrms - Nintendo SwitchDe bonnes idées, mais un contenu trop light selon moi.10. Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle - Nintendo SwitchUn bon Cross-over, mais j'ai clairement pas accroché.09. Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy - Ps4Un excellent jeu de plate-forme, gâché par la maniabilité du premier.08. Marvel vs. Capcom Infinite - Xbox OnePas un mauvais jeu de combat, mais il y a eu clairement mieux.07. Miitopia - 3DSUn RPG assez drôle, mais ça s'arrête là.06. L'infernal programme d'entraînement cérébral du Docteur Kawashima - 3DSJ'ai adoré les deux opus sur DS, mais celui-là est limite prise de tête.05. 1-2-Switch - Nintendo SwitchNintendo fait pourtant d'excellent party-game, mais pas celui-là.04. Ever Oasis - 3DSJ'ai pas du tout accroché à ce RPG.03. WipEout Omega Collection - Ps4J'accroche tout simplement pas à cette Saga.02. Ys VIII : Lacrimosa of Dana - PsVitaJe crois qu'en fait, on m'a sur-vendu le jeu avant sa sortie. Pas un mauvais RPG, loin de là, mais du coup, j'en attendais énormément plus.01. Pokemon Ultra Moon/Sun - 3DSUn Opus Plus qui n'apporte pas grand chose. Juste pour sortir un grand jeu en fin d'année. Bref, ma déception de l'année.Puis on passe aux consoles :03. La Xbox OneMicrosoft a selon moi clairement raté son année 2017. Heureusement que je prends mes multi sur cette console, sinon.02. La WiiUL'agonie de cette console a pris fin, et elle n'a connu qu'un seul grand jeu en 2017, sorti également sur Nintendo Switch.01. La PsVitaJ'ai pris qu'un seul jeu, et qui figure dans mes déception de l'année. Cette console méritait un meilleur sort...Source : member15179.html