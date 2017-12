Voici une Information autour du jeu Bayonetta Collection :Nintendo a mis en ligne sur l'eShop la page consacrée au titre. Le jeu semble avoir une seule version globale incluant toutes les langues, y compris le japonais. Cela signifie aussi que vous pourrez acheter physiquement la version japonaise dans sa version Collector, comprenant le premier Opus en version physique, contrairement à chez nous, et jouer en anglais ou en français.Pour rappel, le jeu sortira le 16 février 2018 sur Nintendo Switch...Source : https://www.true-gaming.net/home/357972/

posted the 12/23/2017 at 11:39 PM by link49