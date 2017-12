Voici une Information autour du jeu God of War :Le jeu vient d'obtenir une classification de la part de l'organisme ESRB. Il est donc fort possible que la date de sortie du jeu soit assez proche, et donc bientôt annoncée. Par contre, petite déception pour certains, le jeu ne contiendra bien donc pas de scène de sexe ou de nu. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira l'année prochaine, sans date de sortie précise...Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-ps4-has-been-rated-spoilers.12424/