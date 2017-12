Bon en résumé, je poste le leak et je rajoute avec les anciens leaks concernant les persos, attention quelque mini Spoiler possibles:- Kilik- Xianghua- Maxi (Il serait dévoilé comme Gay/Homosexuel dans le jeu, son amant était un des gars de sa troupe qu'avait exterminé Astraoth)- Astaroth- Nightmare- Siegfried- Ivy- Talim- Tira- Nouveau personnage, celui qu'on à la fin du trailer que l'auteur avait déjà leaké bien avant l'annonce officiel du jeu, il se batterait avec 2 épées et peut les unifier et les utiliser comme Baton, un style un peu à la Dark Maul de SW, et est il serait un assassin avec attitude arrogante, et il sera le rival et ennemi de Kilik.- Un autre nouveau personnage, et qui serait un parent à l'autre nouveau cité ci dessus: Il utiliserait un tout nouveau style de combat et arme, donc ne remplace aucun des anciens personnage.-Zasalamel, le leaker n'est pas sure de celui la, mais dit avoir entendu pas mal de sources lui citer le personnage comme étant dans Soul Calibur 6.A prendre avec des pincettes, mais sachez que l'auteur du leak avait déjà eu raison sur beaucoup de points sur le jeu, ainsi concernant les Tortues dans Injustice 2 et la saison 3 de Street Fighter V.