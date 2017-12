Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose mon Top et Flops 2017, avis totalement personnel et subjectif avec bien sûr uniquement les jeux auxquels j'ai pu joué, donc si un jeu n'apparaît pas dans cette vidéo sa peut être simplement que je n'y est pas joué ou pas suffisamment.Merci de partagez les frérots

posted the 12/23/2017 at 05:17 PM by koopaskill