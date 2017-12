Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Square-Einx a publié une image pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année où l'on peut y voir les Joy-Cons de la Nintendo Switch, ainsi que la console. Le jeu Bayonetta 1 & 2 avait été sous-entendu de la même façon, pour ensuite être annoncé sur cette console. Reste plus qu'à voir si cela se concrétisera plus tard ou pas...Source : https://www.resetera.com/threads/bravely-default-possibly-teased-for-switch.12426/

posted the 12/23/2017 at 03:52 PM by link49