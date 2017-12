Falcom

こんにちは。

Comme beaucoup d'autres, je décide de partager mon fameux top 5 de cette année 2017, qui pour plusieurs raisons (hors jeux vidéos bien entenfu) n'aura pas été glorieuse. Néanmoins, niveau jeux vidéos, ce fut l'exact opposé et beaucoup de jeux m'auront fait plaisir et j'ai longtemps hésité concernant certains jeux de cette liste. En signalant tout de même que l'un des jeux de ce top date de pas mal d'années. Pour ce qui est de mon flop 5, j'essaierais de le poster avant la fin de l'année.



Voici donc mon top 5 :

5) - Dragon Quest XI (PlayStation 4 & 3DS)





Disons-le tout de suite, ce Dragon Quest XI est blindé de défauts. Le jeu est bon, mais entre sa trop grande linéarité pendant les 20 premières heures de jeu, son OST décevante, son scénario qui peine à décoller, sa mise en scène inexistante et son aspect technique loin d'être au top, il y a de quoi se poser des questions. Néanmoins, le jeu est vraiment solide, il est souvent joli, dispose de splendides panoramas, il est plutôt long, pas avare en contenu et dispose d'un univers enchanteur, le tout avec une véritable world-map à l'ancienne comme le huitième volet. Et rien que pour ça, il est obligé de figurer dans mon top, malgré une formule qui semble être arrivée au bout de ses limites.



Dragon Quest XI est donc un bon J-RPG, mais qui ne plaira pas à tout le monde à cause de son aspect vieillot et son manque de prise de risque. Mais vous aurez tort de vous en priver, car les J-RPG ambitieux, ça ne court pas les rues.

4) - Taiko no Tatsujin : Drum Session (PlayStation 4)





Ah, Taiko no Tatsujin : Drum Session , j'ai beaucoup hésité dntre lui et The Idolm@ster : Platinum Stars , mais finalement j'ai tranché en faveur du premier. Je dois avoir plus de 100 heures de jeu actuellement et j'ai fait 40% des trophées. La tracklist n'est pas la meilleure de toutes (je préfère de loin les versions PlayStation 2 et Wii U de ce côté-là), mais ce jeu est véritablement addictif.



Il faut dire que la PlayStation 4 est déjà particulièrement bien fournie niveau jeux musicaux, mais ce Taiko no Tatsujin : Drum Session était la cerise sur le gâteau. De plus, pour les non-Japonisants, sachez que la version Japonaise est en Anglais, vous n'avez plus aucune raison de ne pas craquer sur cette version PlayStation 4, en attendant la future version Switch.

3) - The Legend of Heroes : Sen no Kiseki III (PlayStation 4)





Encore un excellent J-RPG de la part de Falcom . Bien que ce ne soit pas mon titre favori de la firme (ce n'est d'ailleurs un secret pour personne), je dois reconnaître que ce The Legend of Heroes : Sen no Kiseki III est un très gros J-RPG. Faisant suite au précédent volet, il ne conclut pas l'histoire de Rean Schwarzer et l'Empire Erebonian pour autant.



Mais globalement, malgré un aspect graphique toujours pas au top (et ça se comprend), il y a eu tout de même un sacré bond entre le deuxième et le troisième volet (changement de support oblige). Mais si vous ajoutez à ça une OST de folie, toujours signée par la "Falcom Sound Team JDK", des personnages charismatiques, une histoire solide, un système de combat au tour par tour de bonne facture, une grosse durée de vie et un univers accrocheur, on tiens à coup sûr l'un ou le J-RPG de l'année.

2) - Xenoblade Chronicles (Wii)





Ne vous y trompez pas, j'ai déjà fini ce jeu deux fois, une fois lors de sa sortie Japonaise (j'ai plusieurs Wii chez-moi) et une fois lors de sa sortie Européenne. Mais à l'aube de la sortie de Xenoblade Chronicles 2 , j'avais eu envie de me refaire le premier Xenoblade Chronicles , qui selon-moi et après avoir bien dosé le dernier sur Switch reste toujours le meilleur opus et le meilleur J-RPG de la génération précédente.



Entre son univers très vaste et vivant, son histoire accrocheuse malgré quelques clichés, son OST juste extraordinaire, sa durée de vie monstrueuse et son système de combat parfait, Xenoblade Chronicles est un jeu comme on en voit très peu. Alors oui, le chara-design est catastrophique (même si ce n'est pas le pire), les graphismes piquent un peu les yeux aujourd'hui alors que j'y joue en YUV et son système de gemmes foireux, mais ce sont de petits défauts qui nagent dans un océan de qualités. On espère tout de même que Nintendo fasse un Remaster sur Switch pour pouvoir lui rendre toute la grâce et surtout le respect qu'il mérite.

1) - Ys VIII : Lacrimosa of Dana (PlayStation 4 & PS Vita)





Le jeu de la vie tout simplement. Le meilleur jeu de l'histoire de Falcom et surtout le jeu qui est devenu (dans sa version PlayStation 4) mon J-RPG préféré et donc accessoirement mon GOTY 2017. On pourrait croire que je délire ou que j'abuse, mais en fait pas du tout. Je connais cette saga depuis 1990 avec Ys : The Vanished Omens sur Master System (et oui ça date) et même si je parle très peu de cette boîte qu'est Nihon Falcom (certains membres comme Gunotak par exemple en parlerons mieux que moi), ça reste ma boîte préférée et de très loin.



Pour revenir à Ys VIII : Lacrimosa of Dana , j'ai donc fini la version Japonaise sur PS Vita, sans avoir pu le finir à 100%, étant donné que le stick de ma console à rendu l'âme. Et je l'ai donc naturellement fait dans sa supérior version sur PlayStation 4, qui se permet en plus le luxe de se voir offrir pas mal de contenu en plus et surtout une véritable conclusion de l'histoire de Dana et du Royaume d'Eternia.



Mais Ys VIII : Lacrimosa of Dana est véritablement la perfection absolue, alors oui, la version PlayStation 4 aurait pu être plus travaillée graphiquement, mais toutes ses qualités balayent l'unique défaut du jeu. Entre ses personnages incroyables, son OST absolument fabuleuse, son scénario vraiment très bon (c'est le Ys le plus poussé à ce niveau), son gameplay en béton et sa durée de vie énorme, je n'ai absolument pas regretté ce jeu. J'aimerais également dire que j'attends sa suite, mais elle existe déjà depuis douze ans.