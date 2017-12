Bonjour,



Je me connecte auj sur SFV pour faire les modes histoire des persos, les défis et autres pour récupérer les FM avant le 16 janvier, et je vois que je ne gagne aucun FM après avoir fait le mode histoire de M.Bison ou Ryu... Aucun level de gagné non plus.



De plus le mode Histoire générale est indisponible...



Je peux par contre faire des matchs classé et gagner des FM par ce biais, de même que les missions de la semaine.



Ils auraient déjà retiré la possibilité de gagner des FM dans les modes histoire ?



Quelqu'un a testé ??



Si c'est le cas c'est vraiment des enculés !