Je viens de le finir et franchement c'est vraiment un excellent jeu et une putain de suite! Un peu plus grand public et plus basé sur le "storytelling", il n'en reste pas moins extra, avec des personnages travaillés, une ambiance toujours aussi efficace même si moins flippant et moins dur que le premier et une histoire vraiment prenante. En fait ce jeu me fait penser aux jeux d'actions des années 90/2000, RE4 entre autre. Encore un titre qui prouve que le jeu vidéo japonais est bel et bien de retour, et que ça fait plaisir! Aux dernières nouvelles, le jeu aurait fait des ventes moyennes, vraiment dommage, à 24,99€ sur le PSN, c'est le moment de craquer pour un des meilleurs jeux de 2017, car moi je veux un troisième volet persoPS : fini en pratiquement 17H, très bonne durée de vie donc.