Voici mon nouveau ressenti sur le jeu Xenoblade Chronicles 2 :J'approche les 60 heures, et je débute seulement le Chapitre 5, et rien à redire, ce jeu est selon moi LA TUERIE de l'année.Il dépasse selon moi tous les RPG auxquels j'ai joués cette année : Mass Effect Andromeda, Tales of Berseria, NieR : Automata, Persona 5, Final Fantasy XII : The Zodiac Age, Dragon Quest VIII 3D, Dragon Ball Fusions, Yo-Kai Watch 2, Fire Emblem Echoes, Ever Oasis, Monster Hunter Stories, Pokemon Ultra Moon/Sun et YS VIII : Lacrimosa of Dana.Et j'irais même encore plus loin en disant qu'il dépasse même le jeu ultra-récompensé, The Legend of Zelda : Breath of the Wild.J'adore le système des Lames. Même si j'en ai pas beaucoup de rare, j'adore le système de collection qui s'en dégage.Le jeu a de nombreux passages "coquins" et drôles. J'adore le peuple Nopon. Les lames artificielles ajoute selon moi un petit côté Xenoblade Chronicles X. Nia est aussi le personnage que je préfère, surtout sa lame. Il faut une suite au jeu sorti sur Wii, The Last Story.Et il y a aussi quelques passages assez tristes. Ça me rappelle du coup fortement le premier Xenoblade Chronicles sorti sur Wii, mon meilleur RPG de la génération Wii/Ps3/Xbox 360.Bref, je suis en train de prendre ma plus grande claque de l'année avec ce jeu. Merci à Nintendo et Monolith Soft d'avoir clôturer l'année de la plus belle des façons...Source : member15179.html