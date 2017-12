Voilà une semaine que j'ai été voir le dernier opus de cette saga qui à plus de 40 ans (1977). Avec une première trilogie qui à donner la base à tout l'univers Star Wars et surtout créé une fan base (pour les films mais aussi pour les produits dérivés) qui est toujours d'actualité aujourd'hui.Mais parlons d'actualité et d'aujourd'hui. Alors comme beaucoup (trop?) d'avis ou d'articles sur cet épisodes, on peut lire du négatif ou des personnes qui sont globalement enchantées une fois sorti du cinéma.Pour ma part, j'ai mal à mon Star Wars et cet épisode à réussit à me faire basculer définitivement dans le coté obscure. D'ailleurs je me propose comme grand méchant dans le IX, parce que ce n'est pas avec Kilo (je retourne ma veste) Ren qu'on va avoir de grands frissonsAlors pourquoi un énième article sur cet épisode. Tout a été dis, les cotés positifs comme ceux qui ne tiennent pas debout. Mais j'ai envie d'aller plus loin, et voir ce que Disney n'a pas réussit à comprendre en rachetant cet univers à 4 milliards de dollars.Rapide petit point ce qu'il y a de mauvais et ce qui marche dans ce dernier épisodes.Pour ce qui marche.... la production! On est dans un vrai Star Wars, les décors sont le moins possible en CGI, les diverses formes vivantes sont bien amenées comme dans les autres Star Wars. Juste certaines espèces sont un peu trop humanisées, comme les sortes de hyène / fennec qui un visage bien trop humain pour que le spectateur ait encore plus d'empathie envers eux. Ou l'espèce de pochtronne qui à les pis à l'air sur l'ile de Luke, qui a vraiment une expression bien trop humaine pour une simple vache à lait.La partie quiproquo entre Luke et Ben Solo est vraiment bien faite et peut-être la seul réaction humaine du film mais aussi une des seul explication qui respect l'épisode 7.Mais bon globalement on se retrouve devant un Star Wars bien produit, avec des décors recherchés à l'image de la planète minérale de la fin. De plus souvent en vrais décors.Seul petit bémols, pas de vrai innovation pour les vaisseaux et les bombardiers du début m'ont bien faire rire tellement c'est incrédible de faire des vaisseaux pareille dans l'espace.On va dire l'humour aussi, mais pas celui de Disney; comme les petites scènes avec Chubacca et les Porgs... le gros malaise dans la salle tellement c'est humour de cours de récré. Les petites séquence avec les styles de nones qui vivent sur l'ile de Luke.... j'avais l'impression de voir un dessin animé sur Disney XD. Mais plutôt l'humour de type Star Wars, avec BB8 ou encore Poe au début du film.Mais cet espèce de plan sur le fer à repasser qui veut faire croire à un vaisseau qui atterri???? WTF j'avais l'impression de voir une mauvaise blague de "la folle histoire de l'espace".Je crois que pour ma part avoir fait le tour de ce qui marche dans ce film.Le reste est une sorte de grand smootie, où on a mixé des fruits de première qualité avec le fond du panier bien pourri.Cette volonté de fermer toutes les portes ouvertes dans l'épisode 7, de se foutre de la gueule de la mise en scène de la rencontre entre Rey et Luke.L'utilisation de la force en mode je fais ce que je veux, avec des conséquences inexplicable (Luke qui rend l'âme après une forcioconférence?).Une rencontre en Rey et Luke vraiment ennuyante, où il se passe rien sur cette ile...Style après une séance de méditation pour les nuls, elle trouve toute la sensibilité d'un Jedi. (la séquence du lait..... comment Mark a pu accepter de faire cet acte de MilkJob).Luke qui joue les Yoda dans l'empire contre attaque. Qui n'arrive pas expliquer son point de vue sur la fin des Jedis et Yoda qui peut faire des éclaires en mode ghost?La petite escapade de Finn et Rose, qui est sympa mais useless. Poe qui fait une mutinerie pour rien, Holdo qui prend les commandes sans rien dire à son équipage.Tout le milieu du films ne tient pas debout, il est même ennuyant tellement ça n'a pas de sens. Je suis sorti plein de foi du film pour me dire que ça n'a pas de but ou de raisons ce qu'ils font.Que dire Snoke qui un rôle de silhouette dans ce film ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Silhouette_(cinéma) ).Du millième retournement de veste de Kilo Ren, d'ailleurs toute l'envie de Disney sort de sa bouche lors de cette séquence, quand il dit "on arrêterai pas toute cette merde de Sith et jedi, et on recommence tout à zéro"!!! Leurs intentions n'ont jamais été aussi limpide.Mais là où je dis que j'ai mal à mon Star Wars, c'est le faite que j'ai pas envie de voir cet épisode 9! Il n'y aucun enjeux!!Ce n'est pas le conflit entre Rey et Kilo qui va me passionner, ni la romance entre Finn ou Rose. Et encore moins l'armée de Jedi mort qui est annoncée pour cet dernier épisode pour le dernier salut pour Kilo.Bon, rien de nouveau dans cet articles et comme d'habitudes il y a plus de reproches que de bon points.Mais là où j'aimerai arriver c'est où Disney se trompe lourdement.Dans le milieu du cinéma, il y a peu de franchise qui peut toucher à la fois les grands et les petits. Bien souvent les parents doivent se taper des films de gosses pour leur faire plaisir (Pixar avait réussit à faire plaisir au deux).Mais avec Star Wars, j'avais pensé que Disney tenait là un poule aux œufs d'or, parce justement c'est une saga qui à 40 ans!!Donc ils devaient juste faire des films où les parents prennent leurs pieds et les enfants émerveillé par l'enchantement de leurs parents se passionnent à leur tour pour cette série. Un peu comme ton gosse qui joue à Mario Kart et qu'il pense qu'il déchire tout, et une fois que tu prends la manette; il a les yeux qui brillent tellement tu assures.Star Wars pour moi devait faire la même chose, càd, apporter sont lots de mystère pour que les enfants demandent à leurs parents des explications et aux parents de retrouver leur univers tellement mémoriel de leur enfance.Mais Voilà Disney a raté sa vison et à tout misé sur la nouvelle génération! Un style de réboot en trois épisodes où on passe d'un hommage à la saga avec le 7 à un nouvelle vague avec le 9.La prochaine trilogie s'annonce déjà d'être dans une galaxie très très lointaine de ce que Star Wars a été jusqu'à aujourd'hui. Avec comme premier objectif de vendre un max de jouets et de produits dérivés. Mais c'était déjà le cas, donc pour quoi mettre à mort la saga de cette façon??Voilà où je voulais en venir avec cet article, sur la stratégie puante et inhumaine de Disney.Maintenant ma grande question, c'est de savoir pour ceux qui sur kiffé cet épisode ce qu'ils attendent du 9??Parce que pour ma part, ça sera la première fois que je regarderai un Star wars en P2P à la maison.