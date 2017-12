Voilà 10 jours maintenant que le film est sorti.



La critique fait rage sur internet. Nous sommes allés entre amis hier soir, tous la trentaine bien entamée, avec des grosses appréhensions voir ce que beaucoup de fans considèrent comme un navet.



OH MERDE !!



On a aimé mdr.

Je ne vais pas faire une longue critique mais juste dire que l'on peut être fan de la première trilogie, même des deux premières et aimer cet épisode.



Luke m'a fait vibrer, une larme à l'oeil lorsqu'il apparaît devant Kylo pour l'affronter. Et une deuxième lors de sa "mort"



La relation entre Rey et Kylo excellente, le mélange entre le côté obscure et la force.



L'espoir est revenu en Star Wars. Vivement le 9.



Et je suis tellement faible que j'ai commandé dès la sortie du film La peluche sonore Porg !!! Faible je suis...